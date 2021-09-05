الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مهرجان الإبداع الثاني للأطفال الموهوبين بدراو (صور)

فعاليات مهرجان الابداع
فعاليات مهرجان الابداع الثانى للأطفال الموهوبين

انطلقت فعاليات مهرجان الإبداع الثانى للأطفال الموهوبين فى المرحلة العمرية (٦:٤سنوات) بنقابة المعلمين بدراو وتنظمه إدارة الموهوبين والتعلم الذكرى. 

جاء ذلك فى إطار اهتمام الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، برعاية الأطفال الموهوبين وتنمية الحس الابتكار لديهم. 

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فعاليات مهرجان الابداع الثانى للأطفال الموهوبين

وافتتح خالد محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية، المهرجان بحضور الدكتورة هالة عزت مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكرى، و عصام عبد الهادى مسئول إدارة الموهوبين بالمديرية، و هاشم عبدالله مسئول الموهوبين بالادارة ونقيب المعلمين بدراو، بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية وأعضاء المجتمع المدنى وأولياء أمور الأطفال المشاركين.

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فعاليات مهرجان الابداع الثانى للأطفال الموهوبين

 ويهدف المهرجان لمساعدة ولى الأمر على  اكتشاف قدرات طفله من خلال ألعاب الذكاء والألعاب الحركية التى تعتمد على قوة الملاحظة والتركيز. حيث تم اختيار ثلاثين طفلاً للاشتراك فى المهرجان. 

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فعاليات مهرجان الابداع الثانى للأطفال الموهوبين

وشمل المهرجان إقامة عدة مسابقات فى ألعاب الذكاء والمهارات الحركية للأطفال المشاركين ، واستمتع الأطفال بمساعدة المرشدين فى تنفيذ الألعاب  كما تضمن المهرجان فقرات فنية .

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فعاليات مهرجان الابداع الثانى للأطفال الموهوبين

وفى نهاية المهرجان تم تكريم لجنة التنظيم والمشرفين على المهرجان والأطفال المشاركين و توزيع شهادات تقدير وهدايا متميزة للأطفال الفائزين.

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فعاليات مهرجان الابداع الثانى للأطفال الموهوبين
أسوان نقابة المعلمين المهرجان مهرجان الإبداع إدارة الموهوبين توزيع شهادات اطفال دراو

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وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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