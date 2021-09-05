محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021، بنسبة نجاح 80.4%، ونتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 66.7% بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لامتحانات الدور الثانى بالشهادة الإعدادية 1771 طالب، حضر منهم 1266 طالب، ونجح منهم 1018 طالب بنسبة نجاح 80.4 %.

وأضاف: «تقدم للشهادة الإعدادية المهنية 18 طالب حضر 12 طالب ونجح منهم 8 طلاب بنسبة نجاح 66.7 % وتقدم ٢٠ طالب امتحان تلمذة إعدادى حضر ونجح منهم ١٩ بنسبة نجاح ٩٥%».