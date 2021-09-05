«الأوقاف» تصرف 450 جنيهًا للعاملين بمناسبة العام الدراسى

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة، على أن تصرف أوائل شهر أكتوبر مع بداية العام الدراسي 2021 /2022.

وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك نظرًا للجهود غير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في عمارة المساجد وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها طوال العام الماضي، وما بذلوه من جهد في جميع جوانب العمل بالوزارة، وإسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد.

واجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع قيادات القطاع الديني، الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبوعمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وتناول الاجتماع وضع البرامج التنفيذية لخطة التدريب والتأهيل للعام المالي 2021 /2022، ليشمل ذلك تدريب وتأهيل 60 ألف إمام ومعلم هذا العام من خلال الدورات المكثفة مع الجامعات المصرية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إضافة إلى القوافل المشتركة مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، ومواصلة دورات السوشيال ميديا والتحول الرقمي المتقدمة، وذلك إضافة إلى برامج التأهيل الفني والإداري، ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتدريب والتأهيل النوعي التراكمي المستمر.