120 إصابة جديدة بكورونا في السعودية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة منذ بداية تفشي الوباء 545 ألفا و 243 إصابة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي - في تصريح له اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض، وقد تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل تعافي 219 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى

534 ألفا و62 متعافيا، بالإضافة لتسجيل 7 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8579 وفاة.

وأشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 38 مليون جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح الفيروس التاجي بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها الـ 587 مركزا، موضحا أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى 15 مليونا و500 ألف شخص.