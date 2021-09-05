لجنة برلمانية بحرينية تدين استمرار الهجمات الحوثية على السعودية

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات الحوثية الإرهابية واستهدافها المدنيين في المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة والمفخخة.

وأكدت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الداعم والمتضامن لجميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها وحفظ أمنها واستقرارها.

كما أشادت بقدرات وكفاءة الدفاعات السعودية وقوات التحالف التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وذكرت اللجنة أن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح ترتقي إلى "جرائم الحرب"، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تنتهك وباستمرار القوانين الدولية والقيم الإنسانية، وتمنت الشفاء العاجل للمصابَين جراء هذا الاعتداء الإرهابي المتكرر والممنهج.