الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الدفاع النمساوية: القوات المسلحة قدمت إنجازات مذهلة فى أزمة كورونا

كلوديا تانر وزيرة
كلوديا تانر وزيرة الدفاع في النمسا

أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع في النمسا أن القوات المسلحة قدمت العديد من "الإنجازات المذهلة" خلال أزمة كورونا.
وقالت تانر - في تصريحات اليوم الأحد - أنه تم وضع خطة مرحلية سيتم تنفيذها بحلول عام 2025 تستهدف تحديث وتطوير الثكنات العسكرية بتكلفة 90 مليون يورو.
وأضافت الوزيرة أنه تم تعزيز القوات الجوية من خلال شراء 18 طائرة هليكوبتر ليوناردو AW169M من إيطاليا بإجمالي 300 مليون يورو، وسيتم تسليم المروحيات في عام 2022، وستعمل اعتبارا من عام 2023. 
وأشارت الوزيرة إلى أنها راضية عن مهمة القوات المسلحة فى مواجهة أزمة كورونا، والتي قدمت فيها العديد من الخدمات المتنوعة واكتسبت الكثير من الثقة بين المواطنين بالتنسيق والتعاون مع الشرطة فى مراقبة الحدود والتحقق من إجراء الفحوصات.

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