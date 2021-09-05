الاتحاد الإفريقى: ارتفاع إجمالى نسبة التطعيم ضد كورونا بالقارة إلى 2.9%

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة بلقاح كورونا إلى 2.93%، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 4.85% بينما حصل 2.71% على جرعتين.

وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الأحد- أن إجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 7 ملايين و850 ألف إصابة و199 ألف وفاة وسط تعافي 7 ملايين و23 ألف شخص، كما أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يُذكر أن المراكز الإفريقية تدعم البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

وفي سياق متصل، أكدت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباجانوا تطعيم 25.5% من موظفي الاتحاد الأفريقي ومنسوبي بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وقالت إن نسبة التطعيم لا تزال بعيدة عن المأمول من أجل استئناف العودة إلى العمل على نحو طبيعي في مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يشهد اجراءات احترازية مشددة، داعية كل من تلقى التطعيم أن يشجع زملاء العمل على المضي قدماً في التطعيم بلا تردد إذ أنه لا مجال لعودة العمل إلا عبر بوابة التطعيم.

في غضون ذلك، رحب مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، جون نكينجاسونج، بوصول لقاحات جونسون آند جونسون، مؤكدا أيضاً أن تسارع مستويات التطعيم ستسمح بالعودة إلى العمل والوضع شبه الطبيعي، معرباً عن سعادته بتوفير لقاحات كورونا لموظفي المفوضية والسفارات وعائلاتهم.

وقال إن الاتحاد الأفريقي عمل من خلال المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والصندوق الإفريقي لشراء اللقاحات على تأمين 12 ألف جرعة من لقاح كورونا تم تسليمها إلى قسم خدمات الصحة الطبية بالاتحاد الإفريقي، موضحا أن هذه اللقاحات تم استيرادها وتصنيعها في دولة جنوب إفريقيا.