سعفان يرأس الجلسة الإجرائية الأولى في مؤتمر العمل العربي

رحَّب محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر الجاري، خلال الجلسة الإجرائية الأولى، بالوزراء والوفود ممثلي أطراف العملية الإنتاجية من جميع الدول العربية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وقال الوزير إنه على يقين بأن نجاح هذا المؤتمر لن يتأتى إلا بتعاون كل أطراف العمل الثلاثة من "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، ومساعدة الزملاء من أعضاء الفرق المشكلة، وصولًا لأفضل النتائج التي نتطلع نحوها جميعًا.

ودعا الوزير الفرق الثلاث التي تم انتخابها لعرض ما توصلت إليه الاجتماعات الأولى فى اليوم الأول من فعاليات المؤتمر، وأعضاؤها من الدول المشاركة.

وقد شكل فريق الحكومات أعضاءه من لمياء الدويهي، وزيرة العمل اللبنانية رئيسًا، والدكتور عادل العقبي نائبًا، وعبدالكريم دراغمة مقررًا من دولة فلسطين، وأحمد الدية من موريتانيا نائبًا لرئيس المؤتمر في الفريق، وأمال عبدالموجود من مصر، وناصر سالم ناصر من سلطنة عمان ممثلًا الفريق فى اللجنة التنظيمية، وممثل الفريق فى لجنة الصياغة من دولة الكويت جابر علي العلي، كما تم اختيار ممثلي الفريق فى لجنة اعتماد العضوية، من السودان سلوى محمد، ومن السعودية على زوبعي.

كما شكل فريق أصحاب الأعمال من خليفة مطر رئيسًا، ممثلًا عن دولة الإمارات، ومحمد عطية الفيومي نائبًا للرئيس عن مصر، وخالد صقر مقررًا، ممثل الاتحاد العام للغرف العربية، وتم انتخاب خليفة الكعبي نائبًا لرئيس المؤتمر من دولة الإمارات، ومحمد ولد سيدي فى اللجنة التنظيمية من موريتانيا، وفي لجنة اعتماد العضوية، علاء محمد من دولة العراق، وفى لجنة الصياغة خالد عبدالعظيم من مصر، ورضا بن جمعة في اللجنة المالية من سلطنة عمان.

وشكل أيضًا فريق العمال أعضاءه من ناصر عبدالعزيز رئيسًا من السعودية، بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العام لعمال لبنان، نائبًا للرئيس، وجمال قادري الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العرب، مقررًا، ويعقوب محمد نائبًا لرئيس المؤتمر عن فريق العمال، وحفيظ حفيظ ممثل الفريق فى اللجنة التنظيمية من دولة تونس، وحاتم قادر من العراق ممثلًا عن الفريق فى لجنة اعتماد العضوية، وعاشور تلى من الجزائر ممثلًا للفريق فى لجنة الصياغة، ومحمد محمود من موريتانيا ممثل الفريق فى اللجنة المالية.