الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثة «منة» غريقة نيل بني سويف (فيديو)

البحث عن الطالبة
البحث عن الطالبة

واصلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، الأحد، جهودها للبحث عن جثة طالبة غرقت في مياه النيل، بمدينة الواسطى، أثناء عودتها من درس خصوصي وسط تجمع العشرات من الأهالي انتظارًا لانتشال الجثمان.

وتجمع والدي الفتاة والأهالي أمام الشاطئ فى محاولة لاستخراج جثمان الفتاة وسط تردد الدعوات لخروجها ونقلها إلى المقابر وظلت الأم المكلومة تناجي ربها بأن نجلتها تخرج رافضة العوده إلى منزلها، فيما واصلت القوارب المائية أعمال البحث على مدار اليوم للبحث عنها.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا بغرق فتاة في مياه النيل بمدينة الواسطى، الذي وجه بسرعة انتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري لانتشال جثة الفتاة بالتعاون مع الأهالي، وجار البحث عنها في مياه النيل واستخراجها.

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البحث عن الطالبة


وتبين من التحريات الأولية أنه عقب انتهاء فتاة بالصف الثاني الثانوي تقيم بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى "منه. ر.ح" 17 سنة، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وأثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار البحث عن جثمان الفتاة في مياه النيل لانتشاله.

كما تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المكثفة التي تنفذها قوات  المسطحات  المائية للبحث عن الفتاة (من ناحية قرية أطواب – مركز الواسطى)  التي غرقت "الثلاثاء الماضي" في النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى، التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

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البحث عن الطالبة


وأكد المحافظ أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن، للوقوف على مستجدات الوضع، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب، ومشددا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان  الطفلة الغريقة.

وأكدت غرفة العمليات بمديرية الأمن أنه يجري تكثيف البحث عن جثة الفقيدة على مدار الـ 4 أيام الماضية حتى اليوم من خلال تمشيط  مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة، وذلك عن طريق لانش الإنقاذ النهري وعنصر إنقاذ وذلك على مدار الساعة، إضافة إلى أنه تم  التواصل مع  محافظة الجيزة للمشاركة في جهود البحث.

بني سويف غرفة عمليات الدكتور محمد هاني غنيم قوات الانقاذ النهري المسطحات المائية الواسطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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