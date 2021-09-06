افتتح مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 78 وسط الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة المهرجان لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد لمدة 10 أيام وحتى تتم اللقاءات المرتقبة بين صناع السينما وجمهورهم.

فيما يلي إطلالات السجادة الحمراء التي يجب مشاهدتها في مهرجان البندقية السينمائي 2021 حسب موقع “glamour” الأمريكي.

زندايا:

ارتدت زندايا خلال العرض الأول لفيلم “Dune” فستان من دار ازياء “بالمين” مصنوع من الجلد باللون الأصفر مع فتحة جانبية بالطول واكسسوارات من أحجار بولغاري المذهلة وحذاء من كريستيان لوبوتان.

تيموثي شالاميت:

ارتدى في العرض الأول لفيلم “Dune” بذلة من العلامة التجارية العالمية “Haider Ackerman” مزينة بالترتر الأسود مع أساور وياقة بيضاء، بالإضافة إلى مجوهرات كارتييه.



- كريستين ستيوارت:

خلال العرض الأول لفيلم “سبنسر” ارتدت سترة بلون الاخضر الفاتح مزينة فيونكة سوداء ، مع بنطلون ساتان.

داكوتا جونسون:

ارتدت ثوبًا فضيًا لافتًا للنظر مع شراشيب طويلة والقستان كله مطرز بالخرز القضي اللامع.



مهيرة عبدالعزيز:

حضرت الإعلامية الاماراتية مهيرة عبدالعزيز بفستان كلاسيكي أحمر، مع قصة حادة من الجزء العلوي، من دار أزياء فالنتينو، واعتمدت معه تسريحة ذيل حصان.



سارة سامبايو:

عارضة الازياء العالمية سارة سامبايو اطلت باطلالة من دار أزياء جورج آرماني فستان اسود مع رباط الرقبة مطرز بالخرز الفخم من اللؤلؤ العاجي الأبيض والأسود، وتصميم أنيق برسومات طبقية من الفلفت.

بربارا بالفن:

تألقت عارضة الأزياء المجرية بربارا بالفن، بفستان أيضًا من دار ازياء جورج آرماني تميز ببساطته، وقصته الانسيابية، من دون أكمام، مع فتحة في الجزء الأمامي من الاسفل.

فيرجينيا إيفيرا:

اختارت الممثلة البلجيكية فيرجينيا إيفيرا، فستان باللون الأبيض، تميز بقصة أنثوية، مع فتحة ساق جريئة، لإطلالة ناعمة، اعتمدت معه تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج مخملي.

أدريانا ليما:

عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، اطلت بفستان ميتالك باللون الأحمر من دار “إيترو”.

ريا أبي راشد:

اختارت الإعلامية العربية العالمية ريا أبي راشد فستان ميتالك باللون الكحلي الغامق، من تصميم رامي العلي، تميز بقصته المنسدلة بدرابيه أمامي، مع فتحة ظهر، مع مكياج أكثر عصرية ومجوهرات من بلغاري كبيرة الحجم.