الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالات السجادة الحمراء التي يجب مشاهدتها في مهرجان البندقية السينمائي 2021

الحفل
الحفل

افتتح مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 78 وسط الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة المهرجان لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد لمدة 10 أيام وحتى تتم اللقاءات المرتقبة بين صناع السينما وجمهورهم.

فيما يلي إطلالات السجادة الحمراء التي يجب مشاهدتها في مهرجان البندقية السينمائي 2021 حسب موقع “glamour” الأمريكي.

  • زندايا:
زيندايا

ارتدت زندايا خلال العرض الأول لفيلم “Dune” فستان من دار ازياء “بالمين” مصنوع من الجلد باللون الأصفر مع فتحة جانبية بالطول واكسسوارات من أحجار بولغاري المذهلة وحذاء من كريستيان لوبوتان. 

تيموثي شالاميت:

تيموثي شالاميت

ارتدى في العرض الأول لفيلم “Dune” بذلة من العلامة التجارية العالمية “Haider Ackerman” مزينة بالترتر الأسود مع أساور وياقة بيضاء، بالإضافة إلى مجوهرات كارتييه.


- كريستين ستيوارت:

3 من 30 كريستين ستيوارت

 

خلال  العرض الأول لفيلم “سبنسر” ارتدت سترة بلون الاخضر الفاتح مزينة فيونكة سوداء ، مع بنطلون ساتان.

  • داكوتا جونسون:
4 من 30 داكوتا جونسون

 

ارتدت ثوبًا فضيًا لافتًا للنظر مع شراشيب طويلة والقستان كله مطرز بالخرز القضي اللامع.


مهيرة عبدالعزيز:

مهيرة عبدالعزيز بفستان من فالنتينو

حضرت الإعلامية الاماراتية مهيرة عبدالعزيز  بفستان كلاسيكي أحمر، مع قصة حادة من الجزء العلوي، من دار أزياء فالنتينو، واعتمدت معه تسريحة ذيل حصان.
 

سارة سامبايو:

سارة سامبياو

عارضة الازياء العالمية سارة سامبايو اطلت باطلالة من دار أزياء جورج آرماني فستان اسود  مع رباط الرقبة مطرز بالخرز الفخم من اللؤلؤ العاجي الأبيض والأسود، وتصميم أنيق برسومات طبقية من الفلفت.

بربارا بالفن:

بربارا بالفين

تألقت عارضة الأزياء المجرية بربارا بالفن، بفستان أيضًا من دار ازياء جورج آرماني  تميز ببساطته، وقصته الانسيابية، من دون أكمام، مع فتحة في الجزء الأمامي من الاسفل.

فيرجينيا إيفيرا:

فيريجينيا إيفيرا

اختارت الممثلة البلجيكية فيرجينيا إيفيرا، فستان باللون الأبيض، تميز بقصة أنثوية، مع فتحة ساق جريئة، لإطلالة ناعمة، اعتمدت معه تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج مخملي. 

أدريانا ليما:

أدريانا ليما

عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، اطلت بفستان ميتالك باللون الأحمر من دار “إيترو”.
ريا أبي راشد:

ريا أبي راشد من رامي العلي

اختارت الإعلامية العربية العالمية ريا أبي راشد فستان ميتالك باللون الكحلي الغامق، من تصميم رامي العلي، تميز بقصته المنسدلة بدرابيه أمامي، مع فتحة ظهر، مع مكياج أكثر عصرية ومجوهرات من بلغاري كبيرة الحجم.

السينما إطلالات السجادة الحمراء مهرجان البندقية السينمائي وباء فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا مهرجان البندقية

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