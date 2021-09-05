الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لص سرق إطارات الكاوتش الاستبن بسيارات القمامة أمام ديوان عام الدقهلية

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن بالدقهلية لغز سرقة إطارات الاستبن لسيارات النظافة أثناء توقفها للعرض أمام ديوان المحافظة، وتمكنت منضبط المتهم.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مدير إدارة المركبات بديوان عام محافظة الدقهلية، بسرقة 5 إطارات كاوتش استبن لسيارات النظافة الموجودة أمام ديوان عام المحافظة من ضمن 19 سيارة بالعرض.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى قيام عاطل مسجل وله 6 قضايا متنوعة، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالتورط فى الحادث، وذلك أثناء استقلاله سيارة نيسان مستأجرة، بتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح نارى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة الكاوتش، وبيعه لصاحب محل بناحية زفتى التابع لمحافظة الغربية، وبمواجهته تبين علمه بأن الكاوتش نتيجة حادث سرقة، وتبين سوء نيته لعلمه أنه من متحصلات سرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة،  وتسليم المسروقات، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم و ارسال السلاح إلى الأدلة الجنائية.

محافظة الدقهلية سرقة إطارات قانون العقوبات المحافظة تحرير محضر أمن الدقهلية الحبس مع الشغل جرائم السرقة

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