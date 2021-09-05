الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

عبدالله التطاوي: مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل تتبناه الدولة بحكمة واقتدار

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استضافت جامعة القاهرة، اليوم الأحد، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة وموقع اليوم السابع، للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة للطلاب في إطار مشروع الجامعة الذي وضعته منذ أغسطس 2017 لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا نقديًا واعيًا لديه القدرة على المساهمة في نهضة وطنه ليكون في مصاف الدول المتقدمة.

حضر اللقاء المفتوح، الدكتور عبد الله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلاؤها ومستشارو رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون  والطلاب.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور عبد الله التطاوى مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الثقافية بالكاتب أكرم القصاص، علي مشاركته اليوم في النسخة الرابعة من المعسكر تحت عنوان "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" والذي يمثل المشروع الثقافى الأساسى بجامعة القاهرة وهو المشروع الذي تتبناه الدولة الوطنية بحكمة واقتدار وحرص وتخطو فيه خطوات متسارعة من خلال عدد من المشروعات الثقافية والفكرية التي تستهدف تطوير الوعي.

وقال الدكتور عبد الله التطاوي، في كلمته الافتتاحية، إن قضية المجتمع وبناء الإنسان تتعدد مداخلها، مشيرًا إلى أن تطوير العقل المصري مشروع تبناه الدكتور محمد الخشت على مدار 3 سنوات وتم تخريج ما يقرب من 2000 طالب من المعسكر لتغيير منظومة التفكير لدى الطلاب وتعليمهم كيفية التفكير في المستقبل والتعايش مع الواقع.

وأوضح الدكتور عبد الله التطاوي، أن جامعة القاهرة تتعامل مع ما يقرب من ربع مليون طالب وتتيح لهم فرصة التعليم والتعلم والتثقيف في ظل المشكلات العصرية لتغطية احتياجات فعلية لهذا الجيل المكثف بفكره الجديد، لافتًا إلى أن هذا العدد الضخم للطلاب يمثل تحديًا كبيرًا أمام جامعة القاهرة ولكن مجلس الجامعة بقيادة الدكتور الخشت يتجاوز كل هذه التحديات ويخرج بكم من المشروعات ويواكب المنظومة الإلكترونية مثل منصة البلاك بورد والتعليم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية.

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