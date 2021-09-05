الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تعزى مصر في ضحايا حادث أتوبيس السويس

جريدة الدستور

أعربت تركيا عن تعازيها لمصر، اليوم الأحد، في وفاة عدد من المواطنين بحادث انقلاب سيارة متجهة من شرم الشيخ إلى القاهرة.

ونشرت الخارجية التركية، بيانا اليوم الأحد، قالت فيه إنها تلقت «ببالغ الأسى نبأ حادث انقلاب حافلة متجهة من شرم الشيخ إلى القاهرة اليوم (5 سبتمبر) في مصر، ما أسفر عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص».

وتابعت: «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا لمصر».

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث أتوبيس السويس

وكان حادث انقلاب أتوبيس يحمل عددًا من المواطنين على طريق السويس، أمس، قد أسفر عن مصرع 12 مواطنا وإصابة 38 آخرين، وذلك أثناء عودتهم من مدينة شرم الشيخ. 

في سياق آخر، يذكر أنه من المنتظر أن تستأنف مصر وتركيا محادثاتهما الاستكشافية يومي 7 و8 سبتمبر 2021، حيث سيغادر السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، إلى أنقرة لحضور المشاورات السياسية، استجابة لدعوة تركيا.

أيضا من المنتظر أن يبحث الوفدان خلال المحادثات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وذلك وفق بيان أصدرته وزارتا الخارجية في مصر وتركيا قبل أيام.

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