وزير الأوقاف: نستهدف تدريب وتأهيل 60 ألف إمام ومعلم

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع قيادات القطاع الديني، الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبوعمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وتناول الاجتماع وضع البرامج التنفيذية لخطة التدريب والتأهيل للعام المالي 2021/2022 م ليشمل ذلك تدريب وتأهيل 60 ألف إمام ومعلم هذا العام من خلال الدورات المكثفة، إضافة إلى القوافل المشتركة مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، ومواصلة دورات السوشيال ميديا والتحول الرقمي المتقدمة، وذلك إضافة إلى برامج التأهيل الفني والإداري، ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتدريب والتأهيل النوعي التراكمي المستمر.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون التدريب والامتحانات، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والدكتور عمرو الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة، والدكتورة هدى حميد مساعد مدير عام المكتب الإعلامي.

من ناحية أخرى، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للحوكمة، باتباع نظام جديد للتفتيش العام، بعد نجاح تجربة الوزارة في نظام تحفيز العاملين المتميزين بهيئة الأوقاف، وانعكاس ذلك بمردود إيجابي على إيرادات الوقف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن النظام الجديد للتفتيش يقوم على إثابة جميع القيادات المتميزة وبخاصة الإشرافية "الوسطى"، وأصحاب العهد والمفتشون في جميع الإدارات والمديريات، حال تميز إداراتهم ومناطق تفتيشهم وانضباطها التام في العمل وعدم وجود مخالفات بها، لتوازن سياسة عقاب المخطئ والمقصر مع سياسة إثابة وتحفيز المجتهد والمتميز سلوكيًا ووظيفيًا .

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه ستتم إحالة أي أمين مخزن يوجد خلل في عهدته، ويكافأ عند انضباطه التام في عمله وحفاظه التام على عُهدِه، دون أي خلل سواء عند الجرد العام أو عند التفتيش المفاجئ.