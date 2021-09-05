الإنتاج المشترك يسيطر على أفلام الدورة الأولى لـ"الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية"

سمير صبري: تأسيس منتدى بهدف دعم مبادرات التعاون بين دول المنظمة

كشف الفنان الكبير سمير صبري، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عن ملامح أفلام الدورة الأولى للمهرجان التي تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 16 سبتمبر الجاري.

وقال "صبري" إن أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية وأن الدورة الأولي ستشهد تأسيس منتدى الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة.

وذكر أن المهرجان ينفرد بالعروض العالمية الأولي لعدد من أفلامه؛ ففي مسابقة الفيلم القصير يعرض الفيلمان المصريان "الجميع يرتدي الأبيض" من إخراج أبانوب يوسف و"إذا وجدتني في القاهرة" من إخراج راندا علي، في عروضهما العالمية الأولى.

وأضاف: في مسابقة الأفلام الطويلة يعرض الفيلمان المغربيان "التائهون" بحضور مخرجه سعيد خلاف وبطلته الفنانة نسرين راضي و"مرجانة" بحضور منتجته وبطلته الفنانة هناء بواب، في عروضهما العالمية الأولى، إضافة إلى أفلام أخرى تعرض في عروضها الدولية الأولي منها الفيلم اليوناني "الخياط" الذي يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: المهرجان يستهدف خلق قاعدة جماهيرية له بين الشباب السكندري العاشق للسينما من خلال مجموعة من الفعاليات التي تقام في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة.

واستطرد أن من بين تلك الفعاليات "ماستر كلاس"، والتي تضم عددا من اللقاءات المفتوحة، منها لقاء مفتوح مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري، ولقاء آخر مفتوح مع الفنان سمير صبري، رئيس المهرجان، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة، كما سيقام معرض للسينما التونسية ضيف شرف المهرجان.