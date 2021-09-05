الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. عرض مسلسل «الوضع مستقر» لسيد رجب على OSN

الوضع مستقر
الوضع مستقر

تعرض شبكة OSN مسلسل "الوضع مستقر"، اليوم، من إنتاج شركة sproudctions سالي والي، وتأليف محمود عزت، وإخراج وائل فرج، ومن بطولة خالد منصور، شادي ألفونس، إنجي كيوان، سيد رجب، شيماء سيف، وانتصار ومحمد جمعة.

مسلسل "الوضع مستقر" هو النسخة العربية لمسلسل No Activity الذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأمريكية، وهو معالجة درامية لمحمود عزت وإخراج وائل فرج، ومفترضا أن يعرض بدءا من 5 سبتمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير.

كما يشارك الفنان سيد رجب أيضا في فيلم "كيرة والجن" مع المخرج مروان وحيد حامد وبطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وكان آخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في شهر رمضان الماضى وهو من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي ، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وكان الفنان سيد رجب، تعاقد على المشاركة فى فيلم "إكس"، للنجم أحمد حلمى، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمي بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

 

 

شهر رمضان قنا رامي طلاق عرض خلال اليوم كريم أحمد عز إلكتروني ماضي العربية الفن سالي سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

كيف استعدت وزارة الهجرة لعودة العمالة المصرية إلي الخارج؟

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

خروج أول جثمان من مشرحة السويس من بين ضحايا أتوبيس شرم الشيخ

حسن شاكوش ورضا البحراوى يصلان نقابة الموسيقيين للتحقيق معهما (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلي بشأن القدس

«جماعات المعبد» تحرض المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى

بعد تعيين العميل "R": ما التحديات التي تنتظر رئيس الشاباك الجديد؟