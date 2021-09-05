اليوم.. عرض مسلسل «الوضع مستقر» لسيد رجب على OSN

تعرض شبكة OSN مسلسل "الوضع مستقر"، اليوم، من إنتاج شركة sproudctions سالي والي، وتأليف محمود عزت، وإخراج وائل فرج، ومن بطولة خالد منصور، شادي ألفونس، إنجي كيوان، سيد رجب، شيماء سيف، وانتصار ومحمد جمعة.

مسلسل "الوضع مستقر" هو النسخة العربية لمسلسل No Activity الذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأمريكية، وهو معالجة درامية لمحمود عزت وإخراج وائل فرج، ومفترضا أن يعرض بدءا من 5 سبتمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير.

كما يشارك الفنان سيد رجب أيضا في فيلم "كيرة والجن" مع المخرج مروان وحيد حامد وبطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وكان آخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في شهر رمضان الماضى وهو من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي ، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وكان الفنان سيد رجب، تعاقد على المشاركة فى فيلم "إكس"، للنجم أحمد حلمى، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمي بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.