الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قطر تدين محاولتى استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالسعودية

طائرة مسيّرة مفخخة
طائرة مسيّرة مفخخة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إنها تعتبر استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملًا تخريبيًا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

اعتراض طائرات مفخخة 

‏‎وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير ٣ طائرات مسيرة ومفخخة تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف العربي، في بيانٍ له مساء أمس، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف التحالف العربي، في بيانه: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

كما أعلن التحالف، مساء السبت، اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة ‎الشرقية بالمملكة، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين باتجاه مدينتي نجران وجازان بالسعودية.

سلوك همجي

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام)، ونتجت عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر (14) منزلًا سكنيًا بأضرار خفيفة.

وأوضح العميد المالكي، في بيانٍ له، أن هذا السلوك الهمجي واللا مسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيا بالجبهات وفقدانه قيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قطر السعودية استهداف التحالف العربي طائرات مسيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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