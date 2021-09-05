اليوم.. انطلاق مهرجان الاتحادات النوعية في بورسعيد

تنظم جامعتا قناة السويس وبورسعيد بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات اليوم الأحد، مهرجان اتحاد الاتحادات النوعية بمدينة بورسعيد، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية.

وتضم فعاليات المهرجان إقامة مباراة كرة قدم خماسي بين جامعتي قناة السويس وبورسعيد، وتقديم رياضة جديدة، هي مباراة كرة قدم مرتدة؛ تمهيدًا لتأسيس اتحاد خاص بها؛ وضمها للأنشطة الرياضية باتحاد الجامعات المصرية، فضلاً عن ممارسة أنشطة ترويحية للممارسة العامة لجميع طلاب الجامعات بالمهرجان، إضافة إلى إقامة مباراة كرة قدم خماسي بين جامعتي قناة السويس ودمياط.

كما تضم فعاليات المهرجان أيضًا إقامة ندوة ثقافية عن مسابقة النشاط الرياضي؛ لحث الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية، التي تنظمها الاتحادات الرياضية والنوعية، طبقًا لمهارات كل طالب أو طالبة، إضافة إلى إقامة مهرجان رياضي للطلاب ولذوي الهمم من الجامعات المصرية على الممشى السياحي لمدينة رأس البر.

ويهدف المهرجان إلى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات والاتحادات النوعية المختلفة، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي؛ لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤولية بلاده؛ حيث أن طلاب الجامعات هم شباب المستقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بشباب الجامعات و ممارستهم الأنشطة الرياضية.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تقام إشراف الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، و الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري والعربي للجامعات ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية، والدكتورمحمد حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأشرف محمود سكرتير عام اتحاد الاتحادات النوعية.