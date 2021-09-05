وحدة الإنقاذ السريع تنفذ حملة لرفع المخلفات من شوارع حي شرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى لا تتراكم بشكل غير لائق وحفاظاً على صحة المواطنين والمنظر العام للشوارع والميادين.

وحدة-الإنقاذ-السريع

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود وتكثيف ومضاعفة حجم الأعمال للتخلص من بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة.

وأوضح إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تعتبر أولوية في العمل بالمحافظة.

وحدة-الإنقاذ-السريع

وأضاف محافظ أسيوط أن وحدة الإنقاذ السريع قامت برفع مخلفات البناء والقمامة بنطاق حي شرق أسيوط بواسطة معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير مشروع وحدة الإنقاذ السريع وبمشاركة عمال ومشرفي الوحدة وبمشاركة سيارات وقلابات ولوادر وجليدر ومعدات وحدة الإنقاذ السريع لرفع المخلفات المتراكمة وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة أيمن محروس رئيس حي شرق ونائبيه الشاذلي محمد ومروان الشاب، حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مؤكداً على مواصلة الجهود لرفع كافة المخلفات التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين.

وحدة-الإنقاذ-السريع

وكلف محافظ أسيوط خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة بتنفيذ حملات نظافة ومشاركة الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز في حملات رفع مخلفات البناء.

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