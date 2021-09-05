الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هزار قلب بغم».. ضبط طالب قتل صديقه ضربا أثناء مزاحهما بمنشأة القناطر

ضبط طالب
ضبط طالب

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على طالب تعدى على صديقه أثناء مزاحهما مما أدى إلى وفاته بمنشأة القناطر محافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

و كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بمصرع طالب بسبب مشاجرة مع صديقه. 

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن المتوفى يدعى "م. أ"، 16 سنة طالب كان يمزح بالأيدي مع صديقة المتهم و يدعى"ي. د"، 15 سنة، طالب تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب مما أدى إلى سقوطه أرضا وحدوث إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات، تم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

 وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

مصرع طالب الأجهزة الأمنية منشأة القناطر أجهزة الأمنية قطاع أمن الجيزة محافظة الجيزة النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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