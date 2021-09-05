محمد نجاتي يكشف تفاصيل حكاية «رق الحبيب»: تناقش العديد من القضايا الاجتماعية

أعرب الفنان محمد نجاتى، عن سعادته البالغة لمشاركته فى أحداث حكاية "رق الحبيب"، من مسلسل "ورا كل باب"، المقرر عرضها على شبكة قنوات الحياه خلال الفترة القيلة المقبلة.

وأضاف "نجاتى" فى تصريحات خاصة أنه يواصل تصوير مشاهده بقيادة المخرج الكبير إسماعيل فاروق، الذى يثق دائما فى اختياراته ويفخر بالتعاون معه دائما كونه يتمتع بتكنيك خاص فى العمل على حد قوله.

وأشار "نجاتى" أن حكاية "رق الحبيب" تناقش العديد من المشكلات والقضايا الإجتماعية، وكيفية إيجاد حلول لها من خلال سيناريو مميز كتبه المؤلف أحمد عبد الفتاح بحرفية شديدة، ويجسد "نجاتى" خلال الحكاية شخصية شاب يدعى "معتز"، لديه طموحات ويسعى لتحقيق حلم كبير، وتتوالى الأحداث ليدخل فى صراعات مع والده الذى يجسده خلال الأحداث الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ويلعب شخصية رجل أعمال يملك مصانع منتجات ألبان.

وتابع "نجاتى" أنه يتمنى أن يلقى العمل إعجاب الجمهور، مشيرا أن حكاية «رق الحبيب» يشارك فى بطولتها نخبة كبيرة من النجوم منهم سوسن بدر، أيمن عزب، عزوز عادل، بسنت النبراوي، منة بدر تيسير، برلنتي فؤاد، مساعد إخراج أول أحمد عبد الخالق، مدير تصوير محمد عزمي، والمسلسل إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب الكبير يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية، ويتم عرضه تباعا على شبكة قنوات الحياة.

يذكر أن محمد نجاتي شارك مؤخرا في مسلسل "ضربة معلم" وتدور أحداث المسلسل -الذي ينتمي لنوعية 45 حلقة- في إطار شعبي اجتماعي، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر"، ويجسده الفنان محمد رجب، الذي يعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع كبير يغير حياته ويحقق نجاحا كبيرا في المقاولات وتصبح شركته الأكبر في السوق.

وشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، مي سليم، هاجر أحمد، إنعام سالوسة، سلوى عثمان، ومحمد عز، محسن منصور، ياسمين البشبيشي، ويوسف وائل نور، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.