يتم تسجيلها خلال أيام.. أرقام جديدة لـ«تحيا مصر» في موسوعة جينيس (إنفوجراف)

يستعد صندوق تحيا مصر خلال الايام القليلة المقبلة بتسجيل 3 أرقام قياسية جديدة سيتم رصدها وتسجيلها في مجموعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، وكان الإنجاز الكبير قد تحقق بشراكة 22 مؤسسة مجتمع مدني كبرى، وأكثر من 500 جمعية منتشرة في قرى ونجوع الجمهورية.

ونستعرض خلال السطور القادمة الأرقام جديدة لتحيا مصر في موسوعة جينيس :

- كسر الرقم المسجل لأكبر تبرع بالمواد الغذائية بمليون كرتونة.

- أكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية علي مستوى العالم :

وصل عدد الأجهزة المنزلية لـ 4 آلاف و500 جهاز.

- أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم :

أجهزة الغسيل الكلوي.

حاضنات الأطفال.

أجهزة التنفس الاصطناعي.

تحيا مصر

وكان الصندوق قد سجل أرقاما قياسية سابقة وهي :