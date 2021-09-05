«مصر للطيران» تُسيّر 76 رحلة لنقل 9500 راكب غدًا

تعرف علي الوجهات

تُسيّر مصر للطيران، غدا الإثنين، ٧٦ رحلة جوية، بمعدل ٥٤ رحلة دولية إلى كل من: تورنتو، دبي، عمّان، جوبا، كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، أربيل، لارناكا، الخرطوم، بغداد، و١٨ رحلة داخلية الى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ٩٥٢٧ راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس-فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن بدء تلقي اللقاح للموظفين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في ضوء القرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، أن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة.

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن هناك شرطين لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، وأن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.