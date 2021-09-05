نائب محافظ القاهرة ومدير صندوق التطوير الحضاري يتابعا أعمال القاهرة التاريخية

أجرى إبراهيم عبد الهادي صباح اليوم الأحد، جولة لمتابعة أعمال التطوير بمنطقة القاهرة التاريخية بصحبة المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التطوير الحضري ومندوب الأشغال العسكرية ورئيس حي وسط ، وذلك لتفقد أعمال التطوير الجارية بالقاهرة التاريخية.

وناقش اللواء ابراهيم عبدالهادي المواطنين القاطنين بالمنطقة في مشاكلهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والقضاء على أسبابها.

كان وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لإقامة مقر لحي دار السلام مساحتها 4500 م2 خلف المحكمة الدستورية العليا بحق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، حيث يشغل الحى حاليًا دورين بحى مصر القديمة بما لا يمكنه من أداء عمله فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تخصيص 21 مليون جنيه لإنشاء الحى الجديد الذى تجرى دراسة أن يتم تصميمه بشكل يجرى تنميته على باقى الأحياء لتكون الأحياء كلها موحدة الشكل.

وطالب المحافظ نوابه بعمل دراسة لتطوير كافة الأحياء وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين به تتيح لهم أداء مهامهم فى جو صحى يتوافر به التأثيث الملائم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع التنفيذي أن المحافظة كان لها السبق فى تنفيذ قرار ترقيات الموظفين بعد أقل من 15 يومًا من اعتماد رئيس مجلس الوزراء له حيث تمت إجراءات ترقية 3096 موظف للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة عانت خلال الفترة الماضية من نقص أعداد المهندسين بسبب الإجازات أو النقل لجهات خارجية أو الخروج على المعاش مما سبب مشكلة كبرى خاصة مع عدم وجود تعيينات في الدولة، لذا تم الحصول على موافقة وزير المالية على الاستعانة بـ 100 مهندس تخصص مدنى وعمارة وتخطيط عمراني لسد العجز.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تقدم لشغل هذه الوظائف حتى الآن 1136 مهندسا سيتم فحص ملفاتهم وإجراء الاختبارات لهم، كما سيتم تدريبهم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد.

وأشار محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إجراءات اختيار 149 قيادة من المتقدمين لوظيفة مديري عموم إدارات تعليمية ضمن وظائف القيادة العليا السابق الإعلان عنها بالصحف والموقع الرسمى للمحافظة وجارى استكمال باقى الإجراءات.

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