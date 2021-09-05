«حياة كريمة» تواصل حصر غير المتعلمين لتوفير فصول لهم بالإسكندرية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن استمرار أعمالها في محافظة الإسكندرية، بمختلف القطاعات الجاري تطويرها بمبادرة حياة كريمة، حيث إنه تم الإنتهاء من مدرسة نجع الصحفاق ٢ بقرية الغربانيات ببرج العرب، من خلال إنشاء ١١ فصلا جديدا، وهي المدرسة الثانية التي يتم الانتهاء منها بنطاق برج العرب، حيث سبق الانتهاء من مدرسة عبد ربه خالد بقرية بهيج، ضمن استهداف هيئة الأبنية التعليمية تخفيض كثافات الفصول من 65 إلى ٤٠ طالبا.

ويبلغ عدد المشروعات التابعة للأبنية التعليمية ببرج العرب ٢١ مشروع توسعة ورفع كفاءة و٧ مشروعات صيانة ورفع كفاءة.

كما استمرت اللجنة الإشرافية لمحو الأمية وتعليم الكبار في زياراتها الميدانية بقرى ونجوع برج العرب لحصر أعداد غير المتعلمين وتوفير فصول لهم، في حضور أيه جمال، منسقة المؤسسة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى في 26 محافظة، ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وكذلك توفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.

وتهدف المؤسسة الى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.

الجدير بالذكر انه ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.