6 مدمنين سابقين أداروا مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص بحدائق الأهرام.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الأحد، تجديد حبس 6 متهمين بفتح مصحة دون ترخيص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

- نتائج التحقيقات الأولية

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، وبعد انتهاء فترة العلاج انتحلوا صفة أطباء ودشنو مصحة لعلاج متعاطي الإدمان، وكسب أموال طائلة من جراء علاج المدمنين، وتوفير فرص عمل لهم.

و أكدت التحقيقات، أن هناك 97 شخصًا كان يتم علاجهم داخل المصحة المشبوهة، في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتم احتجازهم داخل المكان رغمًا عنهم، وكذلك إجبار أسرهم على دفع مبالغ مالية طائلة جراء الإيهام بعلاج أبنائهم.

- ضرب المرضى

أوضحت التحقيقات، أن المحتجزين داخل المصحة لتلقى العلاج تعرضوا للاعتداء والضرب المبرح من قبل القائمين على إدارة المكان، بسبب عدم انصياعهم للمتهمين المنتحلين صفة أطباء، ونتيجة عدم تناولهم الأدوية.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة للتحقيقات.

- عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.