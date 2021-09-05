الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول بريطانى: سنطلب موافقة الآباء حال قررنا تحصين الأطفال بين 12 و15 عامًا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أكد وزير اللقاحات في المملكة المتحدة نديم الزهاوي، اليوم الأحد، أنه سيُطلب من الآباء الموافقة على تحصين أبنائهم المراهقين، حال اتخاذ بريطانيا قرارا بتحصين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

وقال “زهاوي”، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "إنني أطمئن الآباء بأنه في حال اتخاذ قرار بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، فسيتطلب ذلك موافقة الوالدين"، مضيفًا أن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقوم بتحصين تلك الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 12 و15 عامًا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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