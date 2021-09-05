«الشورى البحريني» يدين الهجمات الحوثية على السعودية

أدان مجلس الشورى بمملكة البحرين، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مستهدفة أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران؛ ما أدى إلى إصابة طفلين وتضرر عشرات المنازل السكنية.



وأكد المجلس فى بيان - أوردته وكالة أنباء البحرين، اليوم الأحد - تضامنه وموقفه الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في اتخاذ كل ما تراه مناسبًا لردع الإرهاب، والمحافظة على سيادة أراضيها، وحماية أمنها واستقرارها ومكتسباتها الوطنية.



وكانت أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف البحرين التام إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية، وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

يأتي هذا فيما أصيب طفلان سعوديان، وتضرر 14 منزلاً في مدينة الدمام في شرق السعودية، إثر اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون، على ما أعلنت وزارة الدفاع صباح اليوم الأحد، وفقا لفرانس برس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن الوزارة أن الاعتراض تسبب في تناثر شظايا على حي ضاحية الدمام، وإصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر 14 منزلاً سكنياً.