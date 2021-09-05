الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال والموقف الإنشائي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، سير الأعمال والموقف الإنشائي لدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتفقد الرئيس السيسي، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركته في احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

وتستهدف احتفالية «أبواب الخير» حوالي 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية، التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني

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