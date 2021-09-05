محمد صبحي يطرح صورة دعائية جديدة لمسرحيته «نجوم الظهر»

طرح الفنان محمد صبحي صورة دعائية جديدة “أفيش” من كواليس مسرحيته “نجوم الظهر”، والتي يظهر خلالها بشكل جديد في الشكل والمضمون.

وظهر محمد صبحي، في “الأفيش” الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، بدون النجوم المشاركين في المسرحية، وكتب (انتظروا قريبًا جدًا مسرحية "نجوم الظهر" على مسرح مدينة سنبل).

وتعد المسرحية أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة لتظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.

ويظهر محمد صبحي- خلال المسرحية الجديدة- بشخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل في المسرح أو التلفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية على خشبة مسرحه بمدينة سنبل.

وكان محمد صبحي أكد أن العائد المادي ل ايهمه بقدر ما يهمه احترام عقل المُشاهد فيما يقدمه من رسالة، قائلا إن المسرحية تعد بطولة جماعية لتجديد عين المشاهد.

وأوضح أنه يسعى إلى كسر كل التوقعات في هذا العمل الجديد، لافتا إلى أن اهتمامه بالدرجة الأولى ينصب على تدريب الممثل بمهارات صعبة ومدهشة في الغناء والعزف والكوميديا في المسرحية.

مسرحية “نجوم الظهر” يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، موسيقى وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته (استديو الممثل) هم سميرة عبد العزيز، وجيهان قمري، وعبد الرحيم حسن، وندى ماهر، وميرنا زكري، وكمال عطية، ورحاب حسين، وحمدي السيد، ورحاب الشناط، وداليا حسن، ومحمد سعيد، ومايكل وليم، ومحمد شوقي طنطاوي، ومحمد يوسف، ومصطفي يوسف، ومنة طارق، وأنجيلكا، وليلى فوزي، ووليد هاني، ومحمود أبوهيبة.