الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تسجل 324 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في بولندا
كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى مليونين و890 ألفًا و484 حالة.

وقالت الوزارة - وفقًا لما نقله تليفزيون "بولاند إن"، اليوم الأحد - إنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 75 ألفًا و379 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليونين و657 ألفًا و527 شخصًا، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليًا 157 ألفًا و578 حالة.

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وائل لطفي

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