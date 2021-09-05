كينيا تتسلم شحنة من لقاح «جونسون» لمكافحة كوفيد- 19

تسلمت الحكومة الكينية شحنة من لقاح جونسون آند جونسون، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وذكرت وكالة أنباء كينيا، اليوم الأحد، أن الشحنة المكونة من 141 ألفا و600 جرعة هي الأولى من إجمالي 3ر13 مليون جرعة اشترتها كينيا مباشرة عبر صندوق اقتناء اللقاحات في إفريقيا.

من جانبه، قال وزير الصحة الكيني، موتاهي كاجوي، إن لقاح جونسون آند جونسون يؤخد على جرعة واحدة، ويمكن تخزينه بسهولة في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجات مئوية، ويمكن أيضا تجميده عند أقل من 20 درجة لضمان أشهر من العمر الافتراضي.

وأوضح كاجوي أنه بناء على ذلك سيتطلب هذا اللقاح تكاليف لوجستية وتشغيلية أقل، متوقعا أن يصل بشكل أفضل إلى الأماكن التي لا تزال تقدم فيها جرعات منخفضة من اللقاحات.

وأشار إلى أن جونسون آند جونسون سيكون ثالث لقاح مضاد لكوفيد-19 يتم توزيعه في كينيا بعد أسترازينيكا وموديرنا، مضيفا أن الشحنة الثانية من اللقاح التي تبلغ 252 ألف جرعة ستصل الأسبوع المقبل.