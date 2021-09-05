الأسبوع الجاري.. ساقية الصاوي تنظم حفلات لـ «أنغامنا الحلوة ورنا سماحة والهلباوي وكايروتا»

تقدم ساقية الصاوي لجمهورها في كل شهر برنامجا غنائيا متنوع، لعدد كبير من المطربين المميزين والفرق الغنائية وتستعرض "الدستور" 4 حفلات مميزة خلال الأسبوع الجاري.

- حفل أنغامنا الحلوة

تستعد فرقة أنغامنا الحلوة لتقديم حفل موسيقى عربية بقيادة المايسترو شريف عباس، غدا الأثنين، علي مسرح قاعة النهر في السابعة والنصف مساءً، وتقدم الفرقة جميع أنواع الأغاني الاستعراضية والطربية والوطنية والاسكتشات والمونولوج وأغاني الأطفال وجميع الأعمال القديم منها والحديث، وحددت الساقية سعر تذكرة حضور الحفل بـ 50 جنيهاً ويتم طرح التذاكر "أونلاين" و بشباك التذاكر.

- حفل رنا سماحة

فيما تستعد المطربة رنا سماحة لتقديم حفل غنائي جديد على مسرح قاعة النهر يوم الثلاثاء المقبل، تقدم خلاله بمجموعة من أغاني زمن الفن الجميل، إلى جانب عدد من أغانيها الخاصة، وحددت ساقية الصاوي سعر تذاكر حضور الحفل بـ 100 جنيه.

و رنا سماحة مغنية مصرية، بدأت مشوارها الفنى فى سن صغير حيث كانت تغني في الإذاعة المدرسية، ثم اشتركت فى فرقة سيد درويش، درست فى المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي.

- حفل بنات كايروتا

يحيى فريق "بنات كايروتا " حفلا غنائيا الأربعاء 8 سبتمبر بقاعة النهر فى السابعة والنصف مساءً بساقية عبدالمنعم الصاوى، في تجربة فنية شيقة ومستحدثة لإخراج عمل فني بمشاركة جمهور الحفل، وسعر تذاكر حضور الحفل 100 جنيه، وكايروتا فريق مكون من خمس فتيات من القاهرة اجتمعن على هدف رئيسى وهو تقديم فن راقي يناسب جميع الأعمار ويتناسب مع جميع الأذواق وبطريقتهن المميزة، يستطعن أسر قلوب الجمهور من خلال أصواتهن وأغنياتهن، ويسعى الفريق لتمثيل مصر فى مختلف الأحداث الدولية ليعبرن عن جمال مصر وفنها.

- حفل لعلي الهلباوى الجمعة المقبل

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلاً جديداً على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى الجمعة 10 سبتمبر فى السابعة والنصف مساءً، ويغنى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغاني والابتهالات، منها قل للمليحة ودوم مرسال لحبيبتى.

يذكر أن على الهلباوى منشد ومرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي، و قدم الهلباوي أيضاً مشروعاً مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل ،وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية والدينية.