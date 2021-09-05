الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة لتكون 55% بدلاً من 60%

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى

صدّق الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) لتكون 55% بدلاً من 60% مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب. 

وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وفي ضوء انخفاض مجموع طلبة الثانوية العامة.

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وائل لطفي

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