وزارة التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تلقت 12.5 ألف رسالة خلال أغسطس الماضى وحل 77% منها

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر أغسطس 2021 عدد 12 ألفا و 545 رسالة بزيادة 2077 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة 19.8% ، و تضمنت هذه الرسائل 2671 شكوى تم الرد على 2059 شكوى منها بنسبة إنجاز تخطت 77% ، وجارى حل 612 شكوى ، مشيراً إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يمثل دليلاً على ثقة المتعاملين بها نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى.

وقال إن إجمالى ما تلقته المبادرة منذ بدء عملها حتى شهر أغسطس الماضى 368 ألفا و 537 رسالة تضمنت أكثر من 70 ألف شكوى تم الرد على 67 ألفا و 852 شكوى بنسبة 96.6 % وجارى على 2403 شكوى.

وأشار «شعراوى» إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1403 شكوى ، والإشغالات 982 شكوى ، ومخالفات البناء 166 شكوى ، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 83 شكوى، و شكاوى الفساد 5 شكاوى ، إضافة إلى 32 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة.

وأكد «شعراوي» إن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال ، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن عدد المتابعين لصفحة صوتك مسموع تجاوز 63.5 ألف متابع بزيادة 2503 متابع عن شهر يوليو الماضى، و تجاوزت مشاهدات الصفحة 101 ألف مشاهدة ، وأن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس أكثر من 10 آلاف رسالة على الواتس آب بزيادة 2000 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو بنسبة تخطت 24% وتضمنت 2217 شكوى تم حل 1728 شكوى منها.

وأشار التقرير الذى تلقاه شعراوى إلى تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 85 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 68 % ، وتلقى الخط الساخن 414 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة بزيادة 107 إتصالات بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة حوالى 35%، موضحًا أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً الي أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة وقال أنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

ولفت شعراوي إلى أن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية والإسكندرية لافتاً الى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد شعراوى بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوى أن المبادرة كان لها دور هام وملموس فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها منع الشيشة بالمقاهي ، كما تابعت ايضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات ، كما تلقت شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة والتحرك السريع اتجاه هذه الشكاوى في ظل جهود الحكومة لاسترداد أراضي الدولة .

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوكhttps://www.facebook.com/sotakmasmwo/?ref=bookmarks، والبريد الالكترونى للوزارة [email protected].