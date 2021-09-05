الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 223 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 223 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأضاف أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، والذي يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز و قرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد " أنور" على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

تحصين مانشسترسيتى الف رأس ماشية الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو للاستجابة لحملة التطعيم ضد كورونا

السيسى للمصريين: مستمرون فى المبادرات الصحية وملف الإسكان.. أنا هنا لأسعدكم

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

حقيقة العثور على جسم غريب أمام بوابات مول مصر بأكتوبر

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

«جون أفريك» الفرنسية: إطلاق نار كثيف فى وسط غينيا.. وأنباء عن محاولة انقلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

عشية الأعياد اليهودية.. كيف يستعد الجيش الإسرائيلى لمواجهة أى تصعيد أمنى؟

الاحتلال يجرف «مقبرة الشهداء» فى القدس

إسرائيل تسجل 9749 إصابة جديدة بكورونا