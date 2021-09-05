وزير الرياضة يؤكد ضرورة وضع إطار زمني لإطلاق المنصة الوطنية للشباب «كياني»

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة وضع إطار زمني محدد لإطلاق المنصة الوطنية للشباب "كياني" التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة مايكروسوفت، وشركة أسجا تك المنفذة للمنصة الإليكترونية، ومختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير أشرف صبحي بديوان الوزارة اليوم الأحد مع مسئولي المنصة الوطنية للشباب "كياني" للوقوف على آخر المستجدات التي تخص المنصة، طالبهم خلالها بإعداد عرض تقديمي متكامل حولها لعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً للإطلاق الرسمي للمنصة، لافتاً إلى قيام الوزارة عقب ذلك بحملة توعية كبيرة لتعريف الشباب بالمنصة الإليكترونية، ومدى الاستفادة منها حيث تم تعريفهم بالأنشطة والبرامج المنفذة وفقا لهواياتهم واهتماماتهم.

وترصد المنصة الوطنية للشباب "كياني" كافة الأنشطة والمبادرات التي تقدم للنشء والشباب من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية في مصر، وتأتي في ضوء التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة في إطار توجهات الدولة.

واستمع الوزير إلى ما تم إنجازه من مكونات المشروع المتمثلة في إنشاء الهوية للمنصة، والجزء البرمجي الخاص بالجهات المقدمة للبرامج والمشروعات، والموقع الإليكتروني الخاص بالمنصة والذي يتيح للمستخدمين التسجيل والاطلاع على البرامج والمشروعات المختلفة، وآليات المشاركة بها، والتطبيقات الإليكترونية "موبايل ابلكيشن" على المنصات الإليكترونية المختلفة، والتي تم الانتهاء من تصميمها بشكل كامل.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بالانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالمنصة، والبدء في تزويد المنصة بالمشروعات والبرامج المتعلقة بالنشء والشباب بالشراكة مع الجهات المعاونة، مشيراً إلى أهمية استدامة المشروع؛ ليتاح للشباب معرفة كل الخدمات والفعاليات التي تُقدم لهم في مختلف المجالات في مكان واحد.