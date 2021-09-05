الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جريفيث» يدعو لتوسيع العمليات الإنسانية وحماية المدنيين فى سوريا

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

دعا وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إلى توسيع العمليات الإنسانية وحماية المدنيين ومساعدة السوريين على تصور مستقبل لأنفسهم.

وبحسب بيان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (الأوتشا)، اختتم جريفيث زيارته الرسمية الأولى منذ توليه منصبه، التي استمرت سبعة أيام إلى سوريا ولبنان.

وكانت محطة جريفيث الأولى العاصمة السورية دمشق، حيث عقد اجتماعات بناءة مع كبار المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين والمجتمع الإنساني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهلال الأحمر العربي السوري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر- الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر.

واستمع جريفيث إلى المدنيين والعاملين في المجال الإنساني حول الحاجة الملحة لدعم المجتمعات المصممة على استئناف حياتها، مشيرًا إلى أنها بحاجة ماسة إلى دعم التعافي المبكر للقيام بذلك، إذ يحتاج حوالي 13.4 مليون شخص إلى المساعدة في جميع أنحاء سوريا.

وشدد على أهمية وصول الوكالات الإنسانية إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أنه يمكن للأمم المتحدة أن تفعل المزيد لمساعدة العدد المتزايد من الأشخاص المحتاجين، مؤكدًا أنه يجب على العاملين في المجال الإنساني والمانحين، إبقاء سوريا على رأس جدول العمل الجماعي لمنع ضياع جيل كامل.

وخلال زيارته إلى لبنان، أعلن مسئول الشئون الإنسانية "تخصيص 4 ملايين دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) لدعم زيادة إمدادات الوقود لضمان استمرار الخدمات الأساسية في العمل"، ويضاف هذا المبلغ إلى 6 ملايين دولار أخرى قدمها صندوق لبنان الإنساني (LHF) لمساعدة المرافق الصحية المحلية.

وقال إن أزمة الوقود الحادة في لبنان تهدد بتقويض توافر الرعاية الصحية ومياه الشرب الآمنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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