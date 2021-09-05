الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطلق 4 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 4 قوافل طبية، اليوم الأحد، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق؛ مرزوق مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أبورماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، العقب مركز قوص بمحافظة قنا، بهريف بمحافظة أسوان.

وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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وائل لطفي

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