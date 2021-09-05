الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بالشروع فى قتل زوجة والده بسبب خلافات الميراث

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بالشروع في قتل أرملة والده بسبب خلافات الميراث فيما بينهما لمحكمة الجنايات.

بسبب الميراث.. تفاصيل الشروع في قتل ربة منزل 

وذكر قرار الإحالة أن المتهم “تامر. ع" 35 سنة ، أقر باعتدائه على المجني عليها ربة منزل (أمل، 45 سنة) مستخدما آله حادة بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث.

وأقر المتهم بأنه طلب من المجني عليها أخذ حقوقها الشرعية بما يرضى الله لكنها أصرت على أخذ أكثر من حقها،  موضحا بأن كلا من أشقائه لديه شقة بمنزل والدهم، والشقة التي كان يعيش بها والدهم حق للجميع، لكن المجني عليها تريد الحصول على شقة والدهم  كاملة دون شريك  بجانب شقتها بالمنزل، مؤكداً “طلبنا منها أكثر من مرة عمل جلسة عرفية لأخذ حقوقها لكنها رفضت، بالإضافة إلى أننا تفاجئنا ببيعها لمنقولات والدنا”.

وأضاف المتهم: “فوجئنا باستدعائنا من المحكمة على يد محضر لحضور جلسة تطالب فيها بحقوقها الشرعية مدعية رفضنا إعطائها حقوقها، برغم أنها ما زالت تعيش بمنزل والدي، فقمت بالتشاجر معها محاولا طردها فقامت بإحضار عصا خشبية وقامت بالاعتداء على بها فقمت بسحب آله حادة  وانهالت عليها ضرباً”.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم نجل زوجها المتوفى بالشروع في قتلها وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس قتل المرج نيابة قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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