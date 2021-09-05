تحرير محاضر لـ9150 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

نجحت أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، فى تحرير محاضر لـ9150 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9109 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 694 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 209 قضايا فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات 1282 شيشة.

إجراءات تطبيق قرارات الوقاية من كورونا

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.