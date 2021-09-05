الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 3451 مواطن في قوافل طبية بقريتين بأسوان ضمن «حياة كريمة»

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو، وأيضاً قرية القنان بمركز أدفو، والتي تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

IMG-20210905-WA0002
القوافل الطبية بأسوان 

وأكد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية أستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 3451 مواطن.

IMG-20210905-WA0003
القوافل الطبية بأسوان 

وأشار إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

ونظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، حملة تفتيش على المراكز والعيادات الطبية، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بتكثيف حملات التفتيش علي  المراكز والعيادات الطبية، للحفاظ على صحة المواطن الأسوانى.

واستهدفت الحملة التفتيشية المرور علي  مركز طبي للعيون، وعيادات تخصصية غير مرخصة بمدينة أسوان.

القوافل الطبية بأسوان 

وأسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع  مجمع غير مرخص لعيادات تخصصية (عيون - باطنة)، كما تم المرور على مركز طبي للعيون ونجحت الحملة في ضبط ٤٩٦ وحدة دوائية متنوعة مخالفة، منها مخدر الكيتامين غير صالح للأستخدام الأدمي مهرب غير مسجل ومحظور تداوله، ومخدر النالوفين المدرجين بجداول قانون مكافحة المخدرات.
 

الكشف الطبى أسوان محافظ أسوان الكشف المجان الخدمات الصحية الخدمات الطبية صحة المواطن حياة كريمه إجراء الكشف الطبي مديرية الشئون الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مصر تستقبل 252 ألف جرعة جديدة من لقاح «جونسون»

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

حقيقة فيديو «سمسرة السجل المدني» على فيسبوك

التحقيق مع عاطل قتل مدرسًا حاول منعه من سب الحضور على مقهى بالإسكندرية

تحرير محاضر لـ9150 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشية الأعياد اليهودية.. كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تصعيد أمني؟

الاحتلال يجرف «مقبرة الشهداء» فى القدس

إسرائيل تسجل 9749 إصابة جديدة بكورونا