الكشف على 3451 مواطن في قوافل طبية بقريتين بأسوان ضمن «حياة كريمة»

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو، وأيضاً قرية القنان بمركز أدفو، والتي تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

القوافل الطبية بأسوان

وأكد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية أستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 3451 مواطن.

القوافل الطبية بأسوان

وأشار إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

ونظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، حملة تفتيش على المراكز والعيادات الطبية، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بتكثيف حملات التفتيش علي المراكز والعيادات الطبية، للحفاظ على صحة المواطن الأسوانى.

واستهدفت الحملة التفتيشية المرور علي مركز طبي للعيون، وعيادات تخصصية غير مرخصة بمدينة أسوان.

القوافل الطبية بأسوان

وأسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع مجمع غير مرخص لعيادات تخصصية (عيون - باطنة)، كما تم المرور على مركز طبي للعيون ونجحت الحملة في ضبط ٤٩٦ وحدة دوائية متنوعة مخالفة، منها مخدر الكيتامين غير صالح للأستخدام الأدمي مهرب غير مسجل ومحظور تداوله، ومخدر النالوفين المدرجين بجداول قانون مكافحة المخدرات.

