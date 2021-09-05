الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي

لقي طفل مصرعه إثر تصادم سيارة نقل بـ"تروسيكل" بينما أصيب شخصان بناحية الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام شرق جنوب محافظة سوهاج.

 

وتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام.

 

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو بخيت ع ا ح-  20 عاما عامل – ويقيم دائرة مركز جرجا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو مصطفي خ ح - 66 عاما عامل ويقيم دائرة المركز.

 

أسفر الحادث عن وفاة الطفل محمود خ م خ - 6 سنوات حفيد قائد التروسيكل وإصابة كل من:- قائد التروسيكل - عمر م ع م - 81 عاما عامل – ويقيم بذات الناحية، من مستقلي التروسيكل، جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

 

بسؤال قائد السيارة والمصاب الثالث ووالدة المتوفى المدعوة نادية ا ش ح -  23 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادوا بمضمون ما تقدم ونفت الأخيرة الشبهة الجنائية.

 

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظة سوهاج تصادم تحقيق طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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