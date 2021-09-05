الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مازن العربى.. «فاير مان» يرغب فى الوصول للعالمية (صور)

مازن العربي
مازن العربي

هو مازن العربي يبلغ من العمر 19 عامًا يشتهر باللعب بـ"الفاير"، أي لاعب النار، حاصل مازن على دبلوم صنايع ألماني، واتجه للعبة منذ 5 سنوات وتعلمها وتطور فيها من خلال البحث عبر الإنترنت.

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مازن العربي 

التقت "الدستور" بمازن وكان لنا معه السطور التالية :

قال مازن العربي: اتجهت لهذه اللعبة وبالفعل عشقتها وأصررت على التطور فيها من خلال البحث عبر اليوتيوب فلا يوجد من يمتهن هذه اللعبة بمصر، ولكنها مشهورة في دول أوروبا، ولا أنصح أحد بتجربتها دون خبرة سابقة لخطورتها.

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مازن العربي 

وأضاف مازن: في البداية بالفعل واجهت العديد من الانتقادات من جانب أهلي على وجه الخصوص خوفًا عليّ ومن بعد رؤيتهم شغفي وتطوري بها وعدم وجود خطر عليّ من خلالها واصلت فيها بل واتجهت للتدريب على حركات جديدة، فهي تعتمد على الحركات المختلفة بالنار والسلاسل.

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مازن العربي 

وأوضح أن المهنة تتم الاستعانة بها في السيرك على سبيل المثال أو الأفراح، الحفلات، عرض أمام الأجانب بشرم الشيخ والغردقة وغيرها من الأماكن السياحية وبالفعل أعرضها في الأفراح بمقابل بسيط، ولكني أرغب فيما بعد الوصول للعالمية من خلال مشاركتي في عروض خارج مصر.

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مازن العربي 

وتابع: إن هناك الكثير من الأشخاص يشجعونني واتجهت للتدريب في أماكن لا تسبب خطرًا على أي شخص كالأسطح الخاصة بالمنازل وأتجه لمتابعة أشهر محترفي هذه اللعبة من خارج مصر، كما أن أخي هو من يمدني بالأموال كي أشتري الأدوات الخاصة بي للتطوير في اللعبة.

مازن العربي
مازن العربي 

وعن استغلاله اللعبة في أذى الأشخاص قال: لم أفكر نهائيًا في استغلال هذه اللعبة واستخدامها لأذية الأشخاص، فهي موهبة فقط لإسعاد غيري من خلال عرض أقدمه مرتبط بوقت معين حسب الاتفاق مع المكان، ناصحًا الشباب بضرورة البحث عن الموهبة والتطوير فيها من خلال متابعة الأشخاص البارعين فيها.

لعبة الفاير اللعب بالنار كيفية الاشتهار باللعب بالفاير كيف تلعب بالفاير الدول المشهورة بالفاير قصة شاب يلعب بالفاير

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لم تعد شرطى العالم!

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