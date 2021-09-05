الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق مع عاطل قتل مدرسًا حاول منعه من سب الحضور على مقهى بالإسكندرية

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة مدرس على يد عاطل في مشاجرة لمنعه من سب الحضور على المقهى، وحجز المتهم وشقيقه على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعي للكشف عن الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة.

 تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أدى إلى مصرع أحدهما.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة المدعو حسن جوهر، 53 سنة، مدرس، إثر اصابته بطعن بسلاح أبيض "طيرة" في الجانب الأيمن ما أسفر عن خروج الكلى من مكانها بداخل الجسم.

وكشفت تحريات ضباط القسم عن أثناء توجه المجنى إلى أحد المقاهي للجلوس بالمنطقة المشار إليها، عقب الانتهاء من صلاة العشاء، وأثناء ذلك فوجئ بدخول عاطل قام بالتعدي على المتواجدين باللفظ والسباب، فحاول منعه من التطاول وسب الحضور، إلا أن المتهم رفض وتعدى عليه بالضرب ومزق له قميصه.

وبسؤال شهود العيان قرروا أن المجني قام بالاتصال بأسرته لإرسال قميص بدلًا من القميص الممزق، وعند حضور نجله فوجئ بدخول المتهم عليه رفقه شقيقه وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد فشل محاولات إسعافه.

على الفور تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وشقيقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية جلوس شخصين الكلى بلاغ تعدي الطب الشرعي قميص الوفاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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