الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال شهر.. إجراء 650 عملية دعامة وقسطرة لمرضى القلب في «طنطا التعليمي»

طنطا التعليمي
طنطا التعليمي

تمكن فريق القلب والقسطرة بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا، من إجراء تركيب دعامة لـ 319 مريضاً من مرضي جلطات القلب الحديثة، وإجراء 331 حالة قسطرة  قلبية تشخيصية خلال شهر يوليو الماضي.

و أشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة فريق القلب وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية، من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى توافر الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل علي مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة.

فيما أوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن عدد الحالات بوحدة القسطرة القلبية "التشخيصية والعلاجية" بلغ 319 حالة، بالإضافة إلى 331 دعامة حياة، مؤكدًا حرص المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى التخصصات الطبية، خاصة فى ظل امتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة.

كما أشاد مدير المستشفى التعليمي العالمي، بدقة ومهارة فريق القلب وعلى رأسهم الدكتور محمد السطيحة، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب طنطا، والدكتور رامى عتلم، نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي، وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

اجراء علامة حالة دعامة وقسطرة لمرضي الفلب خلال شهر بــ مستشفى طنطا التعليمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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