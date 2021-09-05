بدون تغيرات.. تعرف على تفاصيل الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطبًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون حارًا رطبًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ويميل للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ويستمر الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطبًا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

أهم الظواهر المناخية اليوم

وأشار إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتظل حالة البحر المتوسط معتدل، ويكون ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، كما تستمر حالة البحر الأحمر مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي على البحرين

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم للعظمي 33 درجة، والصغري 25 درجة، وتنخفض المحسوسة إلى 37 درجة، وفي الإسكندرية 30-25 والمحسوسة 35 درجة ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الأقصر 42-27، أسوان 42-27، الفيوم 37-26، قنا 42-26، سوهاج 39-24، أسيوط 38-24، بني سويف 37-26 درجة وتكون في الوادي الجديد 42-27، المنيا 38-24، سيوة 38-25، حلايب 36-26، شلاتين 40-27 درجة.

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

وأشار شاهين ان حالة الطقس غدًا ستكون قريبة من اليوم في شمالًا بينما تنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه عن اليوم بحوالي درجة واحدة حيث سيشهد موجة حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلًا على جنوب سيناء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على القاهرة والوجه البحري والعظمى 36 ودرجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وفى جنوب سيناء 39-42، وفي شمال الصعيد 38-40، وفى جنوب الصعيد 43-45، وفي السواحل الشمالية 31-34 درجة.

طقس الثلاثاء

وعن طقس الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر أوضح ان طقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وأكد شاهين أنه لن تطرأ أي تغيرات مفاجأة في حالة الطقس خلال تلك الأسبوع مطالبًا من المواطنين متابعة نشرات الجوية التي تنشرها هيئة الأرصاد.