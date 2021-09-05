إحالة سائق هتك عرض 4 أطفال في الدقهلية للجنايات

قرر المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة سائق بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية لمحكمة الجنايات.

وذلك لثبوت أدلة اتهامه بخطف 4 أطفال استدرجهم عن طريق التحايل إلى منزله وهتك عرضهم بالقوة، وعرض مقاطع جنسية مصورة عليهم وعرضهم للخطر، في القضية رقم 19774 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2123 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

- تفاصيل قرار الإحالة

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم "إ. أ" محبوس، 51 سنة، سائق، مقيم في إحدى قرى مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بتاريخ سابق على 7 أغسطس 2021 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليهم أطفالا وقت ارتكاب الواقعة، أنه خطف 4 أطفال المجني عليهم و أعمارهم "7 سنوات، 7سنوات، و4 سنوات، و6 سنوات"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدا عن أعين الرقباء مبعدا إياهم عن ذويهم، مستغلا حداثة سنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أولياء أمور الأطفال في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استدرج الأطفال المجني عليهم إلي مسكنه بطريق التحايل، مستغلا حداثة عمرهم وقيامه بحسر ملابس المجني عليهم بأن استطالت يده إلى مناطق العفة بأجسادهم، مع عرض مقاطع جنسية إباحية عليهم.

- عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".