اختلفوا بسبب التنقيب عن الآثار.. ضبط 5 قتلوا نجارا في الشارع بالعياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بقتل نجار بطلق خرطوش، عثر عليه مصابا وملقى في الطريق العام، في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

خلاف خلال التنقيب عن الآثار

و كشفت التحريات، أن خلافات حدثت بين المجني عليه وبين 5 أشخاص شركائه أثناء التنقيب عن الآثار، وعند شعور أحد الشركاء الغدر من المجني عليه أقدم على قتله بطلق ناري فرد خرطوش وإلقائه بالاشتراك مع الباقين في المنطقة محل العثور على جثته.

كانت مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على أحد الأشخاص به آثار طلق ناري، وملقى في الطريق العام ولقي مصرعه متأثراً بإصابته أثناء نقله إلى المستشفى.

أقوال شقيقة المجني عليه

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م.ح" 38 سنة نجار، وبسؤال شقيقة المتوفي أفادت بتلقيها اتصالاً من شقيقها يخبرها بإصابته بطلق ناري قبل وفاته، وأنه في طريقه إلى المستشفى، وبسؤال المسعف، أكد أن المجني عليه وصل إلى المستشفى برفقة آخر إلا أن مرافقه انصرف عقب الوصول إلى المستشفى.

وبتتبع خط سير المرافق أمكن ضبطه وتبين أنه موظف وبسؤاله أفاد في بادئ الأمر أنه عثر على المجني عليه ملقى بالطريق العام، وبتضييق الخناق عليه أقر بعلمه بقيام المجني عليه بالاشتراك مع آخرين بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط 5 متهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز.

بمواجهتهم اعترفوا بتنقيبهم عن الآثار وطلب المجني عليه التوقف عن أعمال التنقيب، وعندما شعر أحدهم الغدر من المجني عليه باغته بإطلاق النار صوبه من فرد خرطوش وقام بالقائه في المكان محل العثور عليه، و تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.