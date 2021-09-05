الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان إلى فيينا للمشاركة بأعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

يتوجه صباح اليوم الأحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، وتمثل تلك المشاركة تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى مُتعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الأراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية. 

المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي صدر عنه إعلان بعنوان " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة " ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديموقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة. 

كما تمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمثابة فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

على هامش المؤتمرين، ستشهد مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نشاطاً دبلوماسياً برلمانياً مُكثفاً، حيث سيقوم بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة وعدد من رؤساء المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

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